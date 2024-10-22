Меморандум МВФ не предусматривает повышения тарифов на энергоносители, - Минфин

Обновленный меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не предусматривает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что при обновлении меморандума МВФ была рассмотрена потенциальная возможность повышения тарифов на энергоносители, как мера, направленная на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны.

В Минфине напомнили, что меморандум о сотрудничестве с МВФ с марта 2023 г. после каждого его пересмотра включал блок о реформе энергетического сектора.

Однако в ведомстве добавили, что такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых верст населения.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", — убеждают в Минфине.

Что в меморандуме с МВФ

Как говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном в материалах пятого пересмотра программы EFF для Украины, как только разрешат условия, правительство Украины обязуется дополнительно повысить тарифы на энергоносители с учетом новой методологии и социальных соображений во время войны.

Ожидается, что правительство примет дорожную карту постепенной либерализации тарифов на газ и электроэнергию с конкретными сроками ее реализации на период послевоенного положения.

Но до конца октября 2024 Кабмин с привлечением авторитетных аудиторов должен проанализировать долги компаний в сфере централизованного теплоснабжения перед НАК "Нафтогаз Украины" до и после февраля 2022 года. Для решения проблемы этой задолженности правительство должно разработать новую методологию формирования тарифа на отопление.

Напомним, 31 мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

Также правительство продлило действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны следующего года. Кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны, для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны.

А в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.