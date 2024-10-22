Меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії, - Мінфін

Оновлений меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не передбачає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що під час оновлення меморандуму МВФ було розглянуто потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну.

У Мінфіні нагадали, що меморандум про співпрацю з МВФ від березня 2023 року після кожного його перегляду включав блок про реформу енергетичного сектору.

Однак у відомстві додали, що такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих верст населення.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - переконують у Мінфіні.

Що у меморандумі з МВФ

Як йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, оприлюдненому у матеріалах п’ятого перегляду програми EFF для України, щойно дозволять умови, уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи на енергоносії, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни.

Очікується, що уряд ухвалить дорожню карту поступової лібералізації тарифів на газ та електроенергію із конкретними строками її реалізації на період післявоєнного стану.

Але до кінця жовтня 2024 року Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року. Для вирішення проблеми цієї заборгованості уряд повинен розробити нову методологію формування тарифу на опалення.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також уряд продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні, для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні.

А у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.