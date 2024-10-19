МВФ затвердив п'ятий перегляд програми EFF: Україна отримає близько 1,1 млрд доларів

18 жовтня виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила п'ятий перегляд програми Extended Fund Facility (EFF), що дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом близько $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів", - зазначив він.

Україна успішно пройшла п'ять переглядів

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів, керівництво МВФ відзначило значний прогрес України у виконанні умов програми розширеного фінансування (EFF). Вперше в історії співпраці з МВФ Україна успішно пройшла п'ять переглядів цієї фінансової програми.

Українська сторона виконала всі структурні вимоги до п'ятого перегляду програми, а також достроково виконала ще дві. Загалом було досягнуто виконання п'яти ключових зобов'язань, серед яких:

Розроблено методологію для оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їх вплив на бюджет.

Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.

Підготовлено аналіз основних публічних компаній, які зазнали значних збитків через війну, та визначено можливі фіскальні та квазі-фіскальні витрати.

Достроково ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до міжнародних стандартів.

Достроково прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання для покращення зв'язку між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками, на основі дорожньої карти управління публічними інвестиціями.

Додамо, рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 жовтня прийняла рішення щодо зменшення рівня своїх комісій, які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються. Завдяки цьому Україна може заощадити до 700 млн доларів.