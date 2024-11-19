Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы расширенного финансирования

Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, что позволит привлечь в госбюджет еще 1,1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в МВФ отметили прогресс Украины по выполнению структурных маяков и обязательств, а также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

"Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов", — подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил партнеров из МВФ и украинской команды за успешную и слаженную работу по укреплению и развитию нашего государства.

По прогнозу МВФ, рост реального ВВП в 2024 году составит 4%, а в следующем году восстановление экономики замедлится до 2,5-3,5%, учитывая повреждение энергетической инфраструктуры и нехватку рабочей силы из-за последствий войны.

Также в МВФ отметили, что ввиду рисков роста инфляции, пауза в цикле смягчения монетарной политики уместна. При дальнейшем росте ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий усиление политики может оправдаться. Возможности для смягчения политики могут восстановиться по мере ослабления инфляционного давления.

Обменный курс должен и дальше выполнять роль амортизатора шоков и приспосабливаться к фундаментальным рыночным изменениям, а международные резервы – поддерживаться на достаточном уровне, учитывая риски.

По прогнозу Фонда, дефицит государственного бюджета в 2025 году будет оставаться значительным (около 19% ВВП), учитывая необходимость осуществления расходов на оборонные нужды. Для покрытия этого дефицита Украина нуждается в значительной внешней поддержке. Важную роль будет играть инициатива стран Большой семерки (G7) по предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд дол. США в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реализация этой инициативы критически важна для поддержания макроэкономической стабильности, отмечает МВФ.

В МВФ отмечают, что риски для бюджета остаются высокими, поэтому власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки широкомасштабными, долговременными и эффективными мерами, такими как повышение основной ставки НДС.

Что должна выполнить Украина

Напомним, что до шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка, а именно:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Заметим, в октябре Украина получила очередной транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов, которые будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФодобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

Первый транш в размере 2,7 млрд долларов был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере 900 млн. долларов Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда.

На 2025 год намечено два транша: 912 млн долларов в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по 1,288 млрд долларов.