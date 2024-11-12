Что должна выполнить Украина для следующего транша МВФ в $1,1 млрд

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для шестого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), по результатам которой в декабре Украина может получить следующий транш объемом около 1,1 млрд долларов США.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что 11 ноября руководство Минфина, Национального банка Украины и эксперты МВФ начали обсуждение шестого пересмотра программы механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Что должна выполнить Украина

Сообщается, что до шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка, а именно:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в октябре Украина получила очередной транш от МВФ в размере 1,1 миллиарда долларов, которые будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Украина успешно прошла пять просмотров

Согласно сообщению Министерства финансов, руководство МВФ отметило значительный прогресс Украины в выполнении условий программы расширенного финансирования (EFF). Впервые в истории сотрудничества с МВФ Украина успешно прошла пять пересмотров этой программы.

Украинская сторона выполнила все структурные требования к пятому просмотру программы, а также досрочно выполнила еще два. В общей сложности было достигнуто выполнение пяти ключевых обязательств, среди которых:

Разработана методология для оценки эффективности налоговых льгот, включая их влияние на бюджет.

Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.

Подготовлен анализ основных публичных компаний, понесших значительный ущерб в результате войны, и определены возможные фискальные и квази-фискальные расходы.

Досрочно приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с международными стандартами.

Досрочно принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения для улучшения связи между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами на основе дорожной карты управления публичными инвестициями.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФодобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

Первый транш в размере 2,7 млрд долларов был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере 900 млн. долларов Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда.

На 2025 год намечено два транша: 912 млн долларов в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по 1,288 млрд долларов.