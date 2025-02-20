Місія МВФ розпочала сьомий перегляд програми EFF в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у четвер розпочала в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, пише "Інтерфакс-Україна".

Деталі роботи місії поки що не розголошуються. Відомо, що у разі успішного перегляду Україна отримає черговий транш у розмірі 917,54 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна не виконала два структурні маяки програми, які передбачали ухвалення Верховною Радою до кінця 2024 року двох законів: про скасування так званих "правок Лозового" та про створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідні законопроєкти №12367 і №12368 уряд подав до парламенту лише наприкінці грудня, однак їх досі не прийнято навіть у першому читанні.

Згідно з умовами програми, один із законопроєктів передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також змінять механізм спливу строків досудового розслідування, що фактично скасує дію "правок Лозового".

Другий законопроєкт передбачає створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти державних органів, таких як Кабінет Міністрів, НБУ, НАБУ та НАЗК. Суддями в ньому зможуть працювати лише ті, хто пройде перевірку на професійну компетентність і доброчесність.

Нагадаємо, за підсумками п’ятого перегляду програми МВФ на прохання України було внесено зміни до графіка переглядів і траншів. Замість двох переглядів у 2025 році (на початку березня та наприкінці серпня) було вирішено проводити їх щоквартально, як і у 2024 році. Восьмий транш у березні залишиться незмінним – 917,5 млн доларів, тоді як три наступні транші у 2025 році становитимуть 809,6 млн, 539,8 млн і 445,3 млн доларів відповідно.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.