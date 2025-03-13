Гетманцев пропонує розподілити $50 млрд від заморожених російських активів на три роки: причини

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує перенести використання 50 млрд доларів від заморожених російських активів на три роки, щоб уникнути витрат на непріоритетні програми. Він також зазначив, що 13,5% бюджетних програм не були подані вчасно, а 27% не відповідають вимогам.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це він повідомив Укрінформу.

Про пільгове фінансування

Гетьманцев пропонує "розтягнути" гарантоване пільгове фінансування у 50 млрд дол. від використання заморожених російських активів на три роки, а не на рік.

Адже отримання цих грошей у 2025-му, за його словами, призводитиме до необґрунтованих витрат на непріоритетні програми, які або не є ефективними, або фінансування за якими неефективно використовується розпорядниками.

"13,5% із 453 бюджетних програм не були подані розпорядниками для затвердження Мінфіном у встановлені Бюджетним кодексом строки (до 15 лютого). А з тих програм, які подано, 27% не затверджені, бо не відповідали вимогам" , - навів приклад голова фінансового комітету ВР.

Про міжнародну допомогу та транш МВФ

Зазначається, що Гетманцев, враховуючи позитивний стан публічних фінансів та високий рівень міжнародних резервів, вважає доцільним перенесення частини міжнародної фінансової допомоги, запланованої на цей рік, на наступні періоди.

Гетманцев підтримує ініціативу звернення до МВФ з проханням зменшити розмір наступного кредитного траншу, який Україна має отримати наприкінці березня, з 0,92 млрд дол. до 0,4 млрд дол.

Відмова від цих коштів не передбачається, але планується перенесення виплат на наступні транші, до 2027 року, коли діятиме програма EFF.

За словами Гетманцева, таке рішення підтримується урядом, оскільки бюджетні потреби на 2025 рік вже забезпечені через підтверджену міжнародну допомогу. Однак з 2026 року, і особливо з 2027 року, існує велика невизначеність, що робить перенесення частини позики доцільним для зниження витрат на обслуговування боргу.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

28 лютого поточного року представники української влади та експерти МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.