Гетманцев предлагает распределить $50 млрд от замороженных российских активов на три года: причины

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает перенести использование 50 млрд долл. от замороженных российских активов на три года, чтобы избежать расходов на неприоритетные программы. Он также отметил, что 13,5% бюджетных программ не были представлены в срок, а 27% не отвечают требованиям.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом он сообщил Укринформу.

О льготном финансировании

Гетманцев предлагает растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долл. от использования замороженных русских активов на три года, а не на год.

Ведь получение этих денег в 2025-м, по его словам, будет приводить к необоснованным расходам на неприоритетные программы, которые либо неэффективны, либо финансирование по которым неэффективно используется распорядителями.

"13,5% из 453 бюджетных программ не были представлены распорядителями для утверждения Минфином в установленные Бюджетным кодексом сроки (до 15 февраля). А из тех программ, которые представлены, 27% не утверждены, потому что не отвечали требованиям", — привел пример глава финансового комитета ВР.

О международной помощи и транше МВФ

Гетманцев, учитывая положительное состояние публичных финансов и высокий уровень международных резервов, считает целесообразным перенос части международной финансовой помощи, запланированной на этот год, на последующие периоды.

Гетманцев поддерживает инициативу обращения к МВФ с просьбой уменьшить размер следующего кредитного транша, который Украина должна получить в конце марта с 0,92 млрд долл. до 0,4 млрд долл.

Отказ от этих средств не предусматривается, но планируется перенос выплат на следующие транши до 2027 года, когда будет действовать программа EFF.

По словам Гетманцева, такое решение поддерживается правительством, поскольку бюджетные нужды на 2025 год уже обеспечены из-за подтвержденной международной помощи. Однако с 2026 года, и особенно с 2027 года, существует большая неопределенность, что делает перенесение части займа целесообразным для снижения затрат на обслуживание долга.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долл.

28 февраля текущего года представители украинской власти и эксперты МВФ достигли договоренности на уровне экспертов о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования.