Украина и МВФ достигли договоренности о седьмом пересмотре программы расширенного финансирования

28 февраля представители украинской власти и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общий объем программы, рассчитанной на 2023-2027 годы, составляет 15,5 млрд долларов США, из которых уже привлечено 9,8 млрд долларов.

Переговоры с участием представителей Министерства финансов Украины, Национального банка и других органов власти продолжались с 20 по 28 февраля в Киеве и Варшаве.

Эксперты МВФ отметили эффективность выполнения Украиной обязательств по программе. Все количественные критерии на конец декабря были выполнены, а из восьми предусмотренных структурных реформ семь были внедрены вовремя, еще одну – с задержкой.

Стороны согласовали дальнейшие реформы и политики, направленные на поддержание макроэкономической устойчивости. Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что правительство остается приверженным плану реформ, который будет способствовать финансовой стабильности и ускорению евроинтеграции.

31 марта 2023 г. Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины, которая является частью международного пакета поддержки на общую сумму 148 миллиардов долларов США. С момента начала полномасштабного вторжения Украина уже получила более 12,4 млрд долларов от Фонда.

20 февраля миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в объеме около 1,1 млрд долларов США.