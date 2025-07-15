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Правительство упорядочило полномочия Государственной налоговой службы: функции, права и полномочия
Кабмин внес изменения в Положение Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), которыми упорядочил полномочия, уточнил функции и права налоговиков, в частности, по проверке представления отчетности, контролю уплаты акциза и погашению долга налогоплательщиками.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.
В налоговой службе отметили, что "все согласовано с действующим законодательством".
Какие изменения в работе ГНС предусмотрены?
Государственная налоговая служба будет администрировать вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. За счет вклада будет финансироваться социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
Поэтому уточнены функции и права ГНС относительно:
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ведение учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;
- проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;
- применение ответственности;
- погашение налогового долга и взыскание недоимки;
- участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;
- составление отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и т.п.
Ужесточение контроля ГНС за подакцизной продукцией
Положение дополнено нормами лицензирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере выращивания табака и ферментации табачного сырья; оптовой и розничной торговли данной продукцией.
Также ГНС будет уполномочена:
- контролировать уплату акциза по ввозу, производству и реализации на таможенной территории Украины маркированной продукции;
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выполнять требования законодательства в сфере обращения подакцизной продукции;
- обеспечивать электронную прослеживаемость обращения продукции;
- администрировать уплату авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ субъектами розничной торговли горючим.
Напомним, за январь-июнь налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн