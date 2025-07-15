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Правительство упорядочило полномочия Государственной налоговой службы: функции, права и полномочия

Государственная налоговая служба Украины, табличка
Правительство упорядочило полномочия ГНС. Фото: facebook.com/TaxUkraine.

Кабмин внес изменения в Положение Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), которыми упорядочил полномочия, уточнил функции и права налоговиков, в частности, по проверке представления отчетности, контролю уплаты акциза и погашению долга налогоплательщиками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

В налоговой службе отметили, что "все согласовано с действующим законодательством".

Какие изменения в работе ГНС предусмотрены?

Государственная налоговая служба будет администрировать вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. За счет вклада будет финансироваться социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Поэтому уточнены функции и права ГНС относительно:

  • ведение учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;
  • проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;
  • применение ответственности;
  • погашение налогового долга и взыскание недоимки;
  • участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;
  • составление отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и т.п.

Ужесточение контроля ГНС за подакцизной продукцией

Положение дополнено нормами лицензирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере выращивания табака и ферментации табачного сырья; оптовой и розничной торговли данной продукцией.

Также ГНС будет уполномочена:

  • контролировать уплату акциза по ввозу, производству и реализации на таможенной территории Украины маркированной продукции;
  • выполнять требования законодательства в сфере обращения подакцизной продукции;
  • обеспечивать электронную прослеживаемость обращения продукции;
  • администрировать уплату авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ субъектами розничной торговли горючим.

Напомним, за январь-июнь налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн

Автор:
Татьяна Ковальчук