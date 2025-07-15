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Уряд упорядковав повноваження Державної податкової служби: функцї, права та повноваження

Державна податкова служба України, табличка
Уряд упорядковав повноваження ДПС. Фото: facebook.com/TaxUkraine.

Кабмін вніс зміни до Положення Державної податкової служби України (ДПСУ), якими упорядкував повноваження, уточнив функції та права податківців, зокрема щодо перевірки подання звітності, контролю сплати акцизу та погашення боргу платниками податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У податковій службі зауважили, що "все узгоджено з чинним законодавством".

Які зміни в роботі ДПС передбачені?

Державна податкова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. За рахунок внеску буде фінансуватися соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

  • ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
  • перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску; 
  • застосування відповідальності; 
  • погашення податкового боргу та стягнення недоїмки; 
  • участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску; 
  • складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.

Посилення контролю ДПС за підакцизною продукцією

Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини; оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

Також ДПС буде уповноважена:

  • контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції; 
  • виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
  • забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції; 
  • адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб’єктами роздрібної торгівлі пальним.

Нагадаємо, за січень-червень податкові надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,2%, або на 36,4 млрд грн

Автор:
Тетяна Ковальчук