Предложение ограничено: в Украине растут экспортные цены на пшеницу

За неделю экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине выросли до $212-215 за тонну на фоне задержки уборки урожая и низкой урожайности на юге страны. Фуражная пшеница подорожала до 9 800–10 000 грн. за тонну (205–208 $/т), что постепенно выравнивает ценовой разрыв между классами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи.

На 11 июля 2025 года в Украине собрано 1,24 млн тонн пшеницы с площади 434,8 тыс. га при средней урожайности 2,85 т/га. В центральных регионах, где уборочная кампания только начинается, урожайность значительно выше – 5–6 т/га – и качество зерна хорошее. Это поддерживает повышение цен на фуражную пшеницу.

В то же время экспорт пшеницы за первые 14 дней нового сезона (2025/26 маркетингового года) составил всего 172 тыс. тонн, что в четыре раза меньше, чем в прошлом году за аналогичный период (732 тыс. тонн).

Погодные факторы

Как отмечают специалисты биржи, ожидаемые осадки в Украине могут временно замедлить темпы уборки, которые будут поддерживать цены, но одновременно улучшат условия для поздних культур.

Мировые цены на пшеницу

Пшеница дорожает на мировых рынках. Так, французская, российская, румынская, американская и австралийская пшеница выросли в цене в среднем от 2 до 7 долларов за тонну, что, в частности, поддерживает украинский рынок. В то же время наблюдается удешевление аргентинской пшеницы - до $229 за тонну с доставкой в порты и загрузкой на суда.

Напомним, в Минагрополитики считают, что нынешний урожай пшеницы в Украине будет достаточным для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Несмотря на форс-мажорные погодные условия весной и летом, сбор урожая начался с задержкой на 2-3 недели, но ситуация в целом стабильная.