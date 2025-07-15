Пропозиція обмежена: в Україні зростають експортні ціни на пшеницю

За тиждень експортні ціни на продовольчу пшеницю в Україні зросли до $212-215 за тонну на тлі затримки збирання врожаю та низької врожайності на півдні країни. Фуражна пшениця подорожчала до 9 800–10 000 грн за тонну (205–208 $/т), що поступово вирівнює ціновий розрив між класами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі.

Станом на 11 липня 2025 року в Україні зібрано 1,24 млн тонн пшениці з площі 434,8 тис. га при середній урожайності 2,85 т/га. У центральних регіонах, де збиральна кампанія лише починається, урожайність значно вища — 5–6 т/га — і якість зерна добра. Це підтримує підвищення цін на фуражну пшеницю.

Водночас експорт пшениці за перші 14 днів нового сезону (2025/26 маркетингового року) становив лише 172 тис. тонн, що вчетверо менше, ніж торік за аналогічний період (732 тис. тонн).

Погодні фактори

Як зазначають фахівці біржі, очікувані опади в Україні можуть тимчасово сповільнити темпи збирання, що підтримуватиме ціни, але одночасно покращать умови для пізніх культур.

Світові ціни на пшеницю

Пшениця дорожчає на світових ринках. Так, французька, російська, румунська, американська та австралійська пшениця зросли в ціні в середньому від 2 до 7 доларів за тонну, що, зокрема, підтримує український ринок. Водночас спостерігається здешевлення аргентинської пшениці - до $229 за тонну з доставкою до портів і завантаженням на судна.

Нагадаємо, у Мінагрополітики вважають, що цьогорічний урожай пшениці в Україні буде достатнім для задоволення потреб внутрішнього ринку. Незважаючи на форс-мажорні погодні умови навесні та влітку, збір врожаю розпочався із затримкою на 2-3 тижні, але загалом ситуація стабільна.