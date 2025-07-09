В Мінагрополітики вважають, що урожай пшениці в Україні перевищить внутрішні потреби

Цьогорічний урожай пшениці в Україні буде достатнім для задоволення потреб внутрішнього ринку. Незважаючи на форс-мажорні погодні умови навесні та влітку, збір врожаю розпочався із затримкою на 2-3 тижні, але загалом ситуація стабільна.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького.

Україна матиме достатньо пшениці

Цього року в Україні спостерігається низка незвичних форс-мажорних погодних умов, які вплинули на вегетацію та збір врожаю як навесні, так і в окремих регіонах влітку. Через це процес росту рослин та збирання урожаю затримується приблизно на 2-3 тижні порівняно зі звичайними показниками.

На сьогодні лише розпочався перший етап збору врожаю, тоді як минулого року в цей період уже проходила активна фаза збирання, наголосив Висоцький.

У минулому році виробництво пшениці в Україні становило близько 22 мільйонів тонн. Попередній прогноз на цей сезон оцінюється в діапазоні від 20 до 22 мільйонів тонн. Це не створює загрози для внутрішньої продовольчої безпеки, враховуючи, що внутрішнє споживання пшениці в Україні не перевищує 6 мільйонів тонн.

Окрім складних погодних умов, значний вплив на сільське господарство мають бойові дії, які проходять у деяких регіонах країни. Через активні бойові дії на цих територіях ускладнюється робота на полях, що призводить до втрат врожаю, зокрема через пожежі. Втім, наразі важко точно оцінити масштаби втрат та площі, які не вдасться зібрати через військові дії.

Нагадаємо, станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору зернових та зернобобових стала Одеська область.