В Минагрополитики считают, что урожай пшеницы в Украине превысит внутренние потребности

Нынешний урожай пшеницы в Украине будет достаточным для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого.

Украина будет достаточно пшеницы

В этом году в Украине наблюдается ряд необычных форс-мажорных погодных условий, которые повлияли на вегетацию и сбор урожая весной и в отдельных регионах летом. Поэтому процесс роста растений и уборки урожая задерживается примерно на 2-3 недели по сравнению с обычными показателями.

На сегодняшний день только начался первый этап сбора урожая, тогда как в прошлом году в этот период уже проходила активная фаза уборки, подчеркнул Высоцкий.

В прошлом году производство пшеницы в Украине составило около 22 млн. тонн. Предыдущий прогноз на этот сезон оценивается в диапазоне от 20 до 22 миллионов тонн. Это не создает угрозы внутренней продовольственной безопасности, учитывая, что внутреннее потребление пшеницы в Украине не превышает 6 миллионов тонн.

Кроме сложных погодных условий, значительное влияние на сельское хозяйство оказывают боевые действия, которые проходят в некоторых регионах страны. Из-за активных боевых действий на этих территориях усложняется работа на полях, что приводит к потерям урожая, в частности из-за пожаров. Впрочем, трудно точно оценить масштабы потерь и площади, которые не удастся собрать из-за военных действий.

Напомним, по состоянию на 4 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых стала Одесская область.