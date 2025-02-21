Нацбанк вчасно виконав структурні маяки за програмою з МВФ

Національний банк України успішно виконав необхідні структурні маяки у межах програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Це було підтверджено під час установчої зустрічі місії МВФ у Києві, яка розпочала сьомий перегляд програми.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Одна з перших зустрічей місії традиційно відбулася за участю команд НБУ та Міністерства фінансів України. Голова Нацбанку та міністр фінансів Сергій Марченко привітали керівника місії Гевіна Грея, а також його заступника Тревора Лессарда, постійного представника МВФ в Україні Прішилу Тофано, заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована та експертів місії.

Виконані структурні маяки

Нацбанк вчасно виконав два ключові структурні маяки, які були необхідні для перегляду програми:

Створення рамкової програми фінансового оздоровлення банків у співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Міністерством фінансів.

у співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Міністерством фінансів. Розробка методології наглядової оцінки ризиків, яка дозволяє визначити пріоритети наглядової діяльності. На її основі вже сформовано план наглядових дій щодо банків на 2025 рік.

Ще один структурний маяк перебуває у процесі виконання. Його реалізація запланована на травень, і НБУ дотримується необхідного графіка.

Підготовку до перегляду програми обговорювали також під час зустрічей із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в Саудівській Аравії та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Нідерландах. Однією з ключових тем стало зростання інфляційного тиску в Україні. НБУ вже має комплекс інструментів та заходів для стримування інфляції та забезпечення стабільності валютного ринку.

Окрім макроекономічних питань, у межах місії планується обговорення таких напрямів:

розвиток інфраструктури ринків капіталу,

стратегічний розвиток іпотечного ринку,

регулювання віртуальних активів.

Успішний сьомий перегляд програми EFF відкриє можливість для України отримати черговий транш фінансування від МВФ у розмірі близько $918 млн. Однак найважливіше, що це підтвердить високий рівень взаємодії між Україною та МВФ і стане прикладом ефективного партнерства в умовах складної економічної ситуації.

Нагадаємо, Державна податкова служба та Міжнародний валютний фонд домовилися про спільний план дій щодо покращення податкового аудиту, зокрема, через визначення стратегічних цілей та запровадження ризикорієнтованого підходу до перевірок.