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Нацбанк вовремя выполнил структурные маяки по программе с МВФ

Нацбанк вовремя выполнил структурные маяки по программе с МВФ
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины успешно выполнил необходимые структурные маяки в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Это было подтверждено во время учредительной встречи миссии МВФ в Киеве, начавшей седьмой пересмотр программы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Одна из первых встреч миссии традиционно прошла с участием команд НБУ и Министерства финансов Украины. Глава Нацбанка и министр финансов Сергей Марченко поздравили руководителя миссии Гэвина Грея, а также его заместителя Тревора Лессарда, постоянного представителя МВФ в Украине Пришилу Тофано, заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована и экспертов миссии.

Выполнены структурные маяки

Нацбанк вовремя выполнил два ключевых структурных маяка, которые были необходимы для просмотра программы:

  • Создание рамочной программы финансового оздоровления банков в сотрудничестве с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерством финансов.
  • Разработка методологии надзорной оценки рисков, позволяющая определить приоритеты надзорной деятельности. На ее основе уже сформирован план надзорных действий по банкам на 2025 год.

Еще один структурный маяк находится в процессе исполнения. Его реализация запланирована на май, и НБУ соблюдает необходимый график.

Подготовку к пересмотру программы обсуждали также во время встреч с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Саудовской Аравии и директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Нидерландах. Одной из ключевых тем стал рост инфляционного давления в Украине. У НБУ уже есть комплекс инструментов и мер по сдерживанию инфляции и обеспечению стабильности валютного рынка.

Кроме макроэкономических вопросов, в рамках миссии планируется обсуждение следующих направлений:

  • развитие инфраструктуры рынков капитала,
  • стратегическое развитие ипотечного рынка,
  • регулирование виртуальных активов

Успешный седьмой пересмотр программы EFF откроет возможность Украине получить очередной транш финансирования от МВФ в размере около $918 млн. Однако самое важное, что это подтвердит высокий уровень взаимодействия между Украиной и МВФ и станет примером эффективного партнерства в условиях сложной экономической ситуации.

Напомним, Государственная налоговая служба и Международный валютный фонд договорились об общем плане действий по улучшению налогового аудита, в частности, из-за определения стратегических целей и внедрения рискориентированного подхода к проверкам.

Автор:
Татьяна Гойденко