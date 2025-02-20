Украина и МВФ согласовали план совместной работы по налоговому аудиту

Государственная налоговая служба и Международный валютный фонд договорились об общем плане действий по улучшению налогового аудита, в частности, через определение стратегических целей и введение рискориентированного подхода к проверкам.

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, реформа налогового администрирования продолжается. ГНС вместе с командой Международного валютного фонда разрабатывает комплекс мер, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной.

"Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года", — написал он в Facebook.

Основные направления над которыми уже работает ДПС

Управление реформами – обновление критериев мониторинга реформ, внедрение эффективного управления переменами.

– обновление критериев мониторинга реформ, внедрение эффективного управления переменами. Управление комплаенс-рисками – речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудите навыков сотрудников и т.д.

– речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудите навыков сотрудников и т.д. Налоговый аудит – внедряются риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.

– внедряются риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита. Реформы в сфере IT – повышение автоматизации процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

Кравченко добавил, что план совместной с МВФ работы по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, отвечающую лучшим международным стандартам.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в четверг начала в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Детали работы миссии пока не разглашаются. Известно, что в случае успешного пересмотра Украина получит очередной транш в размере 917,54 млн. долларов.

20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.