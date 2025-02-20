Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

43,47

+0,01

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

43,89

43,70

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и МВФ согласовали план совместной работы по налоговому аудиту

МВФ
ГНС и МВФ согласовали план действий. Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба и Международный валютный фонд договорились об общем плане действий по улучшению налогового аудита, в частности, через определение стратегических целей и введение рискориентированного подхода к проверкам.

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, реформа налогового администрирования продолжается. ГНС вместе с командой Международного валютного фонда разрабатывает комплекс мер, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной.

"Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года", — написал он в Facebook.

Основные направления над которыми уже работает ДПС

  • Управление реформами – обновление критериев мониторинга реформ, внедрение эффективного управления переменами.
  • Управление комплаенс-рисками – речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудите навыков сотрудников и т.д.
  • Налоговый аудит – внедряются риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.
  • Реформы в сфере IT – повышение автоматизации процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

Кравченко добавил, что план совместной с МВФ работы по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, отвечающую лучшим международным стандартам.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в четверг начала в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Детали работы миссии пока не разглашаются. Известно, что в случае успешного пересмотра Украина получит очередной транш в размере 917,54 млн. долларов.

20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Автор:
Татьяна Бессараб