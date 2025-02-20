Україна та МВФ узгодили план спільної роботи щодо податкового аудиту

Державна податкова служба та Міжнародний валютний фонд домовилися про спільний план дій щодо покращення податкового аудиту, зокрема, через визначення стратегічних цілей та запровадження ризикорієнтованого підходу до перевірок.

Про повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, реформа податкового адміністрування триває. ДПС разом із командою Міжнародного валютного фонду розробляє комплекс заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною.

"Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030", - написав він у Facebook.

Основні напрями над якими вже працює ДПС

Управління реформами – оновлення критерій моніторингу реформ, впровадження ефективного управління змінами.

– оновлення критерій моніторингу реформ, впровадження ефективного управління змінами. Управління комплаєнс-ризиками – йдеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.

– йдеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо. Податковий аудит – впроваджуються ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.

– впроваджуються ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту. Реформи у сфері IT – підвищення автоматизації процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.

Кравченко додав, що план спільної з МВФ роботи щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у четвер розпочала в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Деталі роботи місії поки що не розголошуються. Відомо, що у разі успішного перегляду Україна отримає черговий транш у розмірі 917,54 млн доларів.

20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отриматичерговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.