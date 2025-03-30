Обновленный меморандум МВФ: Украина получила отсрочку и новые структурные "маяки"

Международный валютный фонд опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины. Документ фиксирует невыполнение пяти структурных "маяков" в определенные сроки, а также перенос четырех на июль-сентябрь. В то же время МВФ добавил четыре новых требования со сроками исполнения до конца года.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленной программе, до конца июня Украина должна завершить независимую проверку Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). До конца августа необходимо внести изменения в процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов государственных компаний.

До конца сентября планируется принять операционный план реализации обновленной ИТ-стратегии Министерства финансов, предусматривающей цифровую трансформацию налоговой и таможенной служб.

В то же время, Украина не выполнила ряд предварительных обязательств. В конце декабря не были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, так называемые "правки Лозового", а закон о специализированных административных судах был принят с опозданием. Кроме того, не был выполнен январский маяк по стратегии НКЦБФР, а также февральские обязательства по избранию нового главы СБУ и проведению внешнего аудита НАБУ.

Некоторые структурные маяки перенесены на более поздние сроки. В частности, избрание главы Бюро экономической безопасности по конкурсу отложено до конца июля. В тот же период перенесено и принятие изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, а также внешний аудит НАБУ.

До конца сентября должен быть подготовлен законопроект о критических рисках третьей стороны в финансовом секторе, который изначально планировалось подать в Совет в мае. Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что этот документ направлен на повышение устойчивости финансового сектора путем регулирования работы критически важных поставщиков услуг, таких как дата-центры, интернет-провайдеры и сервисные компании.

Кроме того, по запросу Украины МВФ повысил до 42 миллиардов долларов целевой уровень чистых международных резервов на конец 2025 года. Это позволит защитить авансовые выплаты, поступающие по механизму ERA, финансируемому за счет замороженных российских активов.

График будущих траншей

Также просмотрен график предстоящих траншей. В июне девятый транш будет сокращен с 600 млн. долларов до 370 млн., десятый в августе – с 400 млн. до 330 млн., тогда как одиннадцатый в начале декабря, наоборот, увеличится с 330 млн. до 790 млн. долларов.

Выплаты в августе 2026 и марте 2027 года останутся без изменений – соответственно 750 млн и 790 млн долларов.

Напомним, вчера Совет директоров Международного валютного фонда одобрил седьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" для Украины. Это решение открывает доступ к очередному траншу в размере около 400 млн долларов.