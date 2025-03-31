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Украина получила около 400 млн долларов от МВФ

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МВФ предоставил Украине очередной транш в 400 млн долларов / Depositphotos

31 марта в государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов очередного транша МВФ.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это средства, полученные страной после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд. долларов.

"Благодарим фонд за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны", — написал он.

Напомним, за несколько дней до этого Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил седьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования", что позволило выделить Украине очередной транш.

Также следует отметить, что при просмотре программы был изменен и график предстоящих траншей. В июне девятый транш будет сокращен с 600 млн. долларов до 370 млн., десятый в августе – с 400 млн. до 330 млн., тогда как одиннадцатый в начале декабря, наоборот, увеличится с 330 млн. до 790 млн. долларов.

Выплаты в августе 2026 и марте 2027 года останутся без изменений – соответственно 750 млн и 790 млн долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко