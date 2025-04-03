Оператор ГТС выполнил условие МВФ по оценке наблюдательного совета

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) своевременно выполнил обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) о проведении независимой оценки своего наблюдательного совета.

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Об этом говорится на сайте ОГТСУ.

Это было одним из условий ("маяков") в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Аудит работы наблюдательного совета за 2024 год осуществила компания AC Crowe Ukraine, избранная по тендерной процедуре на платформе Prozorro.

Оценка была завершена в марте 2025 года, а Министерство энергетики Украины как единый орган управления Обществом утвердило соответствующий отчет.

Согласно выводам аудиторов, наблюдательный совет ОГТСУ работает эффективно, а выявленные при оценке недостатки не несут значительных рисков для деятельности компании.

Это свидетельствует о соответствии корпоративного управления ОГТСУ международным стандартам и обязательствам Украины перед международными партнерами.

Еще в феврале наблюдательный совет ОГТСУ объявил о начале конкурсного отбора на должность генерального директора компании после увольнения Дмитрия Липпы, возглавлявшего структуру почти два года.

Отметим, что в конце марта МВФ опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины. Документ фиксирует невыполнение пяти структурных "маяков" в определенные сроки, а также перенос четырех на июль-сентябрь. В то же время МВФ добавил четыре новых требования со сроками исполнения до конца года.