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Оператор ГТС выполнил условие МВФ по оценке наблюдательного совета
ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) своевременно выполнил обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) о проведении независимой оценки своего наблюдательного совета.
Об этом говорится на сайте ОГТСУ.
Это было одним из условий ("маяков") в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.
Аудит работы наблюдательного совета за 2024 год осуществила компания AC Crowe Ukraine, избранная по тендерной процедуре на платформе Prozorro.
Оценка была завершена в марте 2025 года, а Министерство энергетики Украины как единый орган управления Обществом утвердило соответствующий отчет.
Согласно выводам аудиторов, наблюдательный совет ОГТСУ работает эффективно, а выявленные при оценке недостатки не несут значительных рисков для деятельности компании.
Это свидетельствует о соответствии корпоративного управления ОГТСУ международным стандартам и обязательствам Украины перед международными партнерами.
Еще в феврале наблюдательный совет ОГТСУ объявил о начале конкурсного отбора на должность генерального директора компании после увольнения Дмитрия Липпы, возглавлявшего структуру почти два года.
Отметим, что в конце марта МВФ опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины. Документ фиксирует невыполнение пяти структурных "маяков" в определенные сроки, а также перенос четырех на июль-сентябрь. В то же время МВФ добавил четыре новых требования со сроками исполнения до конца года.