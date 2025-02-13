"Оператор ГТС" объявил конкурс на нового главы: что известно

Набсовет ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил о начале конкурсного отбора на должность генерального директора компании после увольнения Дмитрия Липпы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГТСУ.

Что известно о конкурсе

Решением Наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" от 12 февраля 2025 года были определены требования к кандидатам на должность генерального директора общества и установлен порядок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор будет проводиться с участием рекрутингового агентства ООО "Тедвайзорс".

По итогам конкурса наблюдательный совет утвердит кандидатуру нового генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины".

Резюме от кандидатов будут приниматься в течение 21 дня – 6 марта 2025 включительно.

Об уходе Липпы

Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа покидает должность после завершения отопительного сезона.

Дмитрий Липпа возглавляет "Оператор ГТС Украины" уже почти два года с марта 2023 года, когда Кабинет Министров Украины назначил его генеральным директором ОГТСУ после проведения конкурса.

У него многолетний управленческий опыт работы в промышленности, реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации на производственных предприятиях.

Кто возглавлял ОГТСУ к Дмитрию Липпе

Напомним, в сентябре 2022 года Кабинет Министров уволил бывшего генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, возглавлявшего компанию с момента ее создания в мае 2019 года.

Отмечается, что рекомендация по увольнению руководителя ОГТСУ Сергея Макагона обусловлена отсутствием достоверного отображения информации о реальном финансовом состоянии ОГТСУ в его отчетности, превышении полномочий, неудовлетворительном выполнении Инвестиционной программы, а также отсутствии стратегии управления ликвидностью.

Исполняющим обязанности генерального директора ОГТСУ с сентября 2022 года по март 2023 года был Павел Станчак.