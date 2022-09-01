Депутаты требуют уволить руководителя "Оператор ГТС"

Временная специальная комиссия Верховной рады требует от Кабинета министров безотлагательно уволить с должности руководителя ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергея Макагона.

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Об этом говорится в решении ВСК.

В ходе заседания ВСК получила информацию о критическом финансовом состоянии ООО "Оператор ГТС Украины" (ООО ОГТСУ), что обусловлено значительной дебиторской задолженностью за природный газ, использованный в процессе балансировки ГТС а также "изъятием" значительной части доходов Оператора ГТС в пользу НАК "Нафтогаз" Украины" для покрытия разрыва ликвидности этой компании, а также другими факторами.

Отмечается, что рекомендация по увольнению руководителя ОГТСУ Сергея Макагона обусловлена отсутствием достоверного отображения информации о реальном финансовом состоянии ОГТСУ в его отчетности, неоднократными фактами превышения руководителем полномочий, определенных законодательством и Уставом, неудовлетворительным выполнением Инвестиционной программы на 2020 и ликвидностью.

Также ВСК приняла решение обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по вопросам соблюдения ООО ОГТСУ лицензионных условий и требований нормативно-правовых актов.

Кроме того, депутаты требуют от Государственной аудиторской службы срочно проверить деятельность ООО ОГТСУ, в частности, относительно имеющихся рисков формирования разрыва ликвидности и дать оценку платежеспособности украинской компании.