Депутати вимагають звільнити керівника "Оператор ГТС"

Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради вимагає від Кабінету міністрів невідкладно звільнити з посади ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергія Макагона.

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Про це йдеться у рішенні ТСК.

В ході засідання ТСК отримала інформацію про критичний фінансовий стан ТОВ "Оператор ГТС України" (ТОВ ОГТСУ), що обумовлений значною дебіторською заборгованістю за природний газ, використаний в процесі балансування ГТС а також "вилученням" значної частини доходів Оператора ГТС на користь НАК "Нафтогаз України" для покриття розриву ліквідності цієї компанії а також іншими факторами.

Зазначається, що рекомендація щодо звільнення керівника ОГТСУ Сергія Макагона зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, неодноразовими фактами перевищення керівником повноважень, визначених законодавством та Статутом, незадовільним виконанням Інвестиційної програми на 2020 і 2021 роки, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.

Також, ТСК прийняла рішення звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань дотримання ТОВ ОГТСУ ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів.

Крім того, депутати вимагають від Державної аудиторської служби терміново перевірити діяльність ТОВ ОГТСУ, зокрема щодо наявних ризиків формування розриву ліквідності та надати оцінку платоспроможності української компанії.