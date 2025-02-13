"Оператор ГТС" оголосив конкурс на нового голову: що відомо

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) оголосила про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора компанії після звільнення Дмитра Липпи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОГТСУ.

Що відомо про конкурс

Зазначається, що рішенням Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" від 12 лютого 2025 року було визначено вимоги до кандидатів на посаду генерального директора товариства та встановлено порядок проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір буде проводитися за участю рекрутингової агенції ТОВ "Тедвайзорс".

За підсумками конкурсу Наглядова рада затвердить кандидатуру нового генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України".

Резюме від кандидатів прийматимуться протягом 21 дня – 6 березня 2025 року включно.

Про звільнення Липпи

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Дмитро Липпа залишає посаду після завершення опалювального сезону.

Дмитро Липпа очолює "Оператор ГТС України" вже майже два роки, з березня 2023 року, коли Кабінет Міністрів України призначив його генеральним директором ОГТСУ після проведення конкурсу.

Він має багаторічний управлінський досвід роботи в промисловості, реалізації проєктів з підвищення операційної ефективності та модернізації на виробничих підприємствах.

Хто очолював ОГТСУ до Дмитра Липпи

Нагадаємо, у вересні 2022 року Кабінет Міністрів звільнив колишнього генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, який очолював компанію з моменту її створення в травні 2019 року.

Зазначається, що рекомендація щодо звільнення керівника ОГТСУ Сергія Макагона зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, перевищенням повноважень, незадовільним виконанням Інвестиційної програми, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.

Виконуючим обов'язки генерального директора ОГТСУ з вересня 2022 року до березня 2023 року був Павел Станчак.