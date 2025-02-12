Дмитро Липпа йде з посади глави ОГТСУ: які показники компанії за два роки

Генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) Дмитро Липпа залишає посаду.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на свої джерела на ринку та в компанії.

Оновлено о 14.20: Липпа підтвердив, що після завершення опалювального сезону 2024/2025 він залишить посаду генерального директора "Оператора ГТС".

"Два роки праці, невиспаних ночей, змін, тектонічних і незначних, насичені два роки. І ось зараз Оператор – це надійний часовий механізм", - написав Липпа.

Липпа також озвучив фінансові результати, зазначивши, що в 2022 році (до його приходу) компанія зазнала збитків у розмірі 49 млрд грн. У 2023 році Оператор ГТС отримав чистий прибуток 11 млрд грн, а попередній прогноз на 2024 рік – прибуток 18 млрд грн від операційної діяльності. Хоча в бухгалтерії результат буде менший через переоцінку активів через завершення транзиту, фактичні кошти на рахунках.

Він підкреслив, що за два роки було сплачено податків на суму 24 млрд грн, а скорочення споживання газу на 60% порівняно з 2022 роком дозволило зекономити близько 10 млрд грн.

Коли Липпа очолив ОГТСУ

Дмитро Липпа очолює "Оператор ГТС України" вже майже два роки, з березня 2023 року, коли Кабінет Міністрів України призначив його генеральним директором ОГТСУ після проведення конкурсу.

До грудня 2022 року Липпа був директором заводу "Каметсталь", що входить до складу Групи МетІнвест. Він звільнився за власним бажанням.

За даними на сайті "Метінвесту", Дмитро Липпа працював на різних посадах у структурі холдингу з 2007 року.

Дмитро Липпа має багаторічний управлінський досвід роботи в промисловості, реалізації проєктів з підвищення операційної ефективності та модернізації на виробничих підприємствах.

Закінчив Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, має ступінь МВА бізнес-школи IMD (Швейцарія).

Хто очолював ОГТСУ до Дмитра Липпи

Нагадаємо, у вересні 2022 року Кабінет Міністрів звільнив колишнього генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, який очолював компанію з моменту її створення в травні 2019 року.

Зазначається, що рекомендація щодо звільнення керівника ОГТСУ Сергія Макагона зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, перевищенням повноважень, незадовільним виконанням Інвестиційної програми, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.

Виконуючим обов'язки генерального директора ОГТСУ з вересня 2022 року до березня 2023 року був Павел Станчак.