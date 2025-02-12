Дмитрий Липпа уходит с поста главы ОГТСУ: какие показатели компании за два года

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Дмитрий Липпа уходит с должности.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на свои источники на рынке и компании.

Обновлено в 14:20. Липпа подтвердил, что после завершения отопительного сезона 2024/2025 он покинет пост генерального директора "Оператора ГТС".

"Два года труда, невыспавшихся ночей, смен, тектонических и незначительных, насыщенные два года. И вот сейчас Оператор – это надежный временной механизм", — написал Липпа.

Он также озвучил финансовые результаты, отметив, что в 2022 году (до его прихода) компания понесла убытки в размере 49 млрд грн. В 2023 году "Оператор ГТС" получил чистую прибыль в 11 млрд грн, а предварительный прогноз на 2024 год – прибыль в размере 18 млрд грн от операционной деятельности. Хотя, по его словам, в бухгалтерии результат будет меньше в связи с переоценкой активов из-за завершения транзита.

Липпа подчеркнул, что за два года были уплачены налоги на сумму 24 млрд грн, а сокращение потребления газа на 60% по сравнению с 2022 годом позволило сэкономить около 10 млрд грн.

Когда Липпа возглавил ОГТСУ

Дмитрий Липпа возглавляет "Оператор ГТС Украины" уже почти два года с марта 2023 года, когда Кабинет Министров Украины назначил его генеральным директором ОГТСУ после проведения конкурса.

До декабря 2022 года Липпа был директором завода "Каметсталь", входящего в состав Группы МетИнвест. Он уволился по собственному желанию.

По данным на сайте "Метинвеста", Дмитрий Липпа работал на разных должностях в структуре холдинга с 2007 года.

Дмитрий Липпа имеет многолетний управленческий опыт работы в промышленности, реализации проектов повышения операционной эффективности и модернизации на производственных предприятиях.

Окончил Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана имеет степень МВА бизнес-школы IMD (Швейцария).

Кто возглавлял ОГТСУ до Дмитрия Липпы

Напомним, в сентябре 2022 года Кабинет Министров уволил бывшего генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, возглавлявшего компанию с момента ее создания в мае 2019 года.

Отмечается, что рекомендация поувольнению руководителя ОГТСУ Сергея Макагона обусловлена отсутствием достоверного отображения информации о реальном финансовом состоянии ОГТСУ в его отчетности, превышением полномочий, неудовлетворительным исполнением Инвестиционной программы, а также отсутствием стратегии управления ликвидностью.

Исполняющим обязанности генерального директора ОГТСУ с сентября 2022 года по март 2023 года был Павел Станчак.