Оператор ГТС виконав умову МВФ щодо оцінки наглядової ради

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) вчасно виконав зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо проведення незалежної оцінки своєї наглядової ради.

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Про це йдеться на сайті ОГТСУ.

Це було однією з умов ("маяків") у межах Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною та МВФ.

Аудит роботи наглядової ради за 2024 рік здійснила компанія AC Crowe Ukraine, яку обрали через тендерну процедуру на платформі Prozorro.

Оцінка була завершена у березні 2025 року, а Міністерство енергетики України, як єдиний орган управління Товариством, затвердило відповідний звіт.

Згідно з висновками аудиторів, наглядова рада ОГТСУ працює ефективно, а виявлені під час оцінювання недоліки не несуть значних ризиків для діяльності компанії.

Це свідчить про відповідність корпоративного управління ОГТСУ міжнародним стандартам та зобов’язанням України перед міжнародними партнерами.

Ще в лютому наглядова рада ОГТСУ оголосила про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора компанії після звільнення Дмитра Липпи, який очолював структуру майже два роки.

Зауважимо, що в кіні березня МВФ опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною. Документ фіксує невиконання п'яти структурних "маяків" у визначені терміни, а також перенесення чотирьох на липень-вересень. Водночас МВФ додав чотири нові вимоги з термінами виконання до кінця року.