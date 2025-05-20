Місія МВФ розпочала роботу в Україні: у центрі уваги – інфляція, доходи та реформи

20 травня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду у межах восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення стосуватимуться ключових питань: підвищення внутрішніх доходів, збереження боргової стійкості, продовження фінансових реформ, а також перспектив валютної лібералізації. НБУ наголошує на пріоритетності боротьби з інфляцією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Місія МВФ працює в Україні

19 травня, напередодні старту роботи місії МВФ, відбулася установча зустріч у форматі відеоконференції за участі представників Національного банку України, Міністерства фінансів та команди Міжнародного валютного фонду.

Участь у переговорах взяли Голова НБУ Андрій Пишний, Міністр фінансів Сергій Марченко та керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей. Сторони обговорили поточний стан реалізації програми розширеного фінансування та окреслили порядок денний майбутніх консультацій.

Як зазначено, Україна наразі виконує всі кількісні показники, передбачені програмою. Крім того, два структурні маяки уже виконано, один із яких — достроково. Решта кроків впроваджується згідно із затвердженим графіком.

Ключові теми та завдання

Серед головних тем, які обговорюватимуться під час роботи місії МВФ, — стратегія мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних перетворень у фінансовому секторі.

У контексті підготовки до повоєнного відновлення акцент буде зроблено на:

реформі управління публічними інвестиціями;

модернізації інфраструктури фінансового ринку задля активізації приватних капіталовкладень.

Національний банк, зі свого боку, залишається зосередженим на стримуванні інфляції, яка є пріоритетом монетарної політики.

Під час діалогу з представниками МВФ обговорюватимуться подальші кроки для зниження інфляційного тиску. Крім того, у фокусі уваги — потенціал для подальшого пом’якшення валютних обмежень і поступової лібералізації валютного ринку.

"Послідовна лідерська підтримка з боку МВФ та спільна робота над виконанням усіх зобов’язань за програмою EFF – одна з основних умов збереження сталого зовнішнього фінансування, – сказав Андрій Пишний. – Дякую команді МВФ за надзвичайно ефективну взаємодію та вміння створювати конструктивну, відкриту атмосферу в роботі. НБУ, як завжди, налаштований на результат".

Рваніше повідомлялось, що Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.

Перші 400 млн доларів надійшли до держбюджету в березні цього року.