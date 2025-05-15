Украина обновляет финансовую стратегию для сотрудничества с МВФ и ЕС

Рада по финансовой стабильности (РФС) одобрил обновление Стратегии развития финансового сектора, которая предусматривает более глубокую интеграцию с ЕС, реформу рыночной инфраструктуры и новые инициативы в ипотечном кредитовании. Изменения согласуются с требованиями МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Финансовая стратегия Украины

Во-первых, РФС обновила стратегию развития финансового сектора Украины, дополнив ее рядом важных направлений:

предусмотрено законодательное урегулирование работы фонда развития предпринимательства, создание стратегии ипотечного кредитования, усиление устойчивости критической инфраструктуры и цифровой безопасности финансовой системы;

уточнены мероприятия по развитию инфраструктуры рынков капитала, включая создание согласованной модели рынка, консолидацию учетной инфраструктуры и привлечение иностранных инвесторов;

расширена третья цель стратегии — интеграция в ЕС. Добавлена новая инициатива "Европейская интеграция финансового сектора", которая охватывает сотрудничество с институтами ЕС, участие в переговорах и внедрение европейского законодательства с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Во-вторых, одобрены изменения в стратегию развития кредитования с целью синхронизации ее с планом законодательных изменений в рамках реализации программы Ukraine Facility в части развития и функционирования рынка неработающих кредитов и привлечения иностранных инвестиций в этот рынок.

В третьих, РФС рассмотрела и одобрила в основе концепцию будущей стратегии развития ипотеки. Она поручила рабочей группе по финансовому развитию подготовить согласованные предложения по дальнейшему обсуждению, в том числе с участием экспертов МВФ.

Справка:

Рада по финансовой стабильности создан в марте 2015 года в соответствии с указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Напомним, Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.