НБУ получит поддержку ЕС для усовершенствования надзора за небанковским сектором: что известно о проекте

Европейский Союз начал двухлетний проект Twinning для поддержки Национального банка Украины по внедрению эффективного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О проекте Twinning

Проект Twinning с бюджетом почти в 1,5 миллиона евро будет способствовать Национальному банку во внедрении риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

Проект реализуется консорциумом, включающим органы финансового надзора Польши, Литвы и Испании, и поможет обеспечить стабильное финансирование для послевоенного восстановления и интеграции Украины с ЕС и мировыми рынками.

Реализация проекта улучшит финансовый надзор в Украине по европейским стандартам, обеспечивая стабильность и прозрачность сектора.

Проект будет способствовать:

внедрению оценки рисков для небанковских учреждений;

развитию риск-ориентированного надзора и оценки этих учреждений;

разработке пруденциальных требований для небанковских финансовых групп;

усилению возможностей НБУ в контексте европейской интеграции Украины.

Отмечается, что небанковский сектор является важной составляющей финансового рынка Украины, где сейчас работает около 900 учреждений. Задача НБУ – развить его потенциал, сделать сектор крепким и стабильным, а также готовым к работе в рамках внутреннего финансового рынка ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Украина ставит амбициозную цель — обретение членства в ЕС. НБУ работает над интеграцией финансового сектора в рынок ЕС, и сотрудничество с партнерами через проект Twinning будет важным для реформирования небанковского сегмента.

Справка:

Twinning – это инструмент ЕС для институционального взаимодействия между государственными администрациями государств-членов ЕС и странами-бенефициарами и/или странами-партнерами.

Проект Twinning объединяет опыт и знание учреждений государственного сектора в государствах-членах ЕС и странах-бенефициарах для достижения конкретных результатов в рамках совместно согласованных проектов Twinning.

Напомним, Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.