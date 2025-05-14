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НБУ получит поддержку ЕС для усовершенствования надзора за небанковским сектором: что известно о проекте
Европейский Союз начал двухлетний проект Twinning для поддержки Национального банка Украины по внедрению эффективного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
О проекте Twinning
Проект Twinning с бюджетом почти в 1,5 миллиона евро будет способствовать Национальному банку во внедрении риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.
Проект реализуется консорциумом, включающим органы финансового надзора Польши, Литвы и Испании, и поможет обеспечить стабильное финансирование для послевоенного восстановления и интеграции Украины с ЕС и мировыми рынками.
Реализация проекта улучшит финансовый надзор в Украине по европейским стандартам, обеспечивая стабильность и прозрачность сектора.
Проект будет способствовать:
- внедрению оценки рисков для небанковских учреждений;
- развитию риск-ориентированного надзора и оценки этих учреждений;
- разработке пруденциальных требований для небанковских финансовых групп;
- усилению возможностей НБУ в контексте европейской интеграции Украины.
Отмечается, что небанковский сектор является важной составляющей финансового рынка Украины, где сейчас работает около 900 учреждений. Задача НБУ – развить его потенциал, сделать сектор крепким и стабильным, а также готовым к работе в рамках внутреннего финансового рынка ЕС.
Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Украина ставит амбициозную цель — обретение членства в ЕС. НБУ работает над интеграцией финансового сектора в рынок ЕС, и сотрудничество с партнерами через проект Twinning будет важным для реформирования небанковского сегмента.
Справка:
Twinning – это инструмент ЕС для институционального взаимодействия между государственными администрациями государств-членов ЕС и странами-бенефициарами и/или странами-партнерами.
Проект Twinning объединяет опыт и знание учреждений государственного сектора в государствах-членах ЕС и странах-бенефициарах для достижения конкретных результатов в рамках совместно согласованных проектов Twinning.
Напомним, Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.