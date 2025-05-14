Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

--0,04

EUR

46,09

--0,07

Наличный курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,75

46,55

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ получит поддержку ЕС для усовершенствования надзора за небанковским сектором: что известно о проекте

НБУ
ЕС запускает новый проект поддержки Национального банка / НБУ

Европейский Союз начал двухлетний проект Twinning для поддержки Национального банка Украины по внедрению эффективного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О проекте Twinning

Проект Twinning с бюджетом почти в 1,5 миллиона евро будет способствовать Национальному банку во внедрении риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

Проект реализуется консорциумом, включающим органы финансового надзора Польши, Литвы и Испании, и поможет обеспечить стабильное финансирование для послевоенного восстановления и интеграции Украины с ЕС и мировыми рынками.

Реализация проекта улучшит финансовый надзор в Украине по европейским стандартам, обеспечивая стабильность и прозрачность сектора.

Проект будет способствовать:

  • внедрению оценки рисков для небанковских учреждений;
  • развитию риск-ориентированного надзора и оценки этих учреждений;
  • разработке пруденциальных требований для небанковских финансовых групп;
  • усилению возможностей НБУ в контексте европейской интеграции Украины.

Отмечается, что небанковский сектор является важной составляющей финансового рынка Украины, где сейчас работает около 900 учреждений. Задача НБУ – развить его потенциал, сделать сектор крепким и стабильным, а также готовым к работе в рамках внутреннего финансового рынка ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Украина ставит амбициозную цель — обретение членства в ЕС. НБУ работает над интеграцией финансового сектора в рынок ЕС, и сотрудничество с партнерами через проект Twinning будет важным для реформирования небанковского сегмента.

Справка:

Twinning – это инструмент ЕС для институционального взаимодействия между государственными администрациями государств-членов ЕС и странами-бенефициарами и/или странами-партнерами.

Проект Twinning объединяет опыт и знание учреждений государственного сектора в государствах-членах ЕС и странах-бенефициарах для достижения конкретных результатов в рамках совместно согласованных проектов Twinning.

Напомним, Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.

Автор:
Ольга Опенько