НБУ смягчает ряд валютных ограничений: какие изменения будут введены

Национальный банк Украины ( НБУ ) начинает реализацию стимулирующей валютной либерализации. С 10 мая 2025 года заработали изменения в действующие валютные ограничения, в частности, увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными карточками за рубежом и вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора.

Украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Он равен сумме средств, привлеченной с 12 мая 2025 года в уставный капитал этих предприятий от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте.

В Нацбанке отмечают, что изменения не будут иметь негативного влияния на валютный рынок, ведь операции будут осуществляться в пределах объема привлеченных из-за границы средств в валюте.

Смягчение валютных ограничений

Сегодня начал действовать ряд других смягчений:

расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

бизнес может осуществлять платежи, связанные с судебными процедурами по невыполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам;

увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными картами за границей;

разрешаются отдельные валютные операции на условиях "форвард";

обеспечивается возможность оплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств за границей;

вводится упрощенный порядок открытия каких-либо счетов для военнослужащих.

Какие валютные ограничения будут ужесточены?

Несколько ограничений будут усилены, с целью предотвращения попыток обходить действующие и избежать утечки капитала из страны.

Отныне ужесточены следующие ограничения:

банкам запрещено завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне из лоросчетов банков-нерезидентов;

внедрен ежемесячный лимит в 500 тысяч гривен на расчеты за границей платежными картами, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

Напомним, Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.