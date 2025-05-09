НБУ предлагает новые правила страхования для финтех-компаний

Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулировка финтеха

Документ разработан в рамках подготовки к запуску открытого банкинга в Украине и предусматривает обязательное страхование новых участников рынка для получения авторизации НБУ.

В проекте определяются:

Обязанность предоставлятелей нефинансовых платежных услуг обеспечивать непрерывное страхование в течение всего периода их деятельности. Виды страховых случаев, в частности: — причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции;

— получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных. Причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции; Получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных. Виды страховых договоров, заключаемых в зависимости от типа оказанной услуги (инициирование платежных операций и/или предоставление сведений со счетов). Обстоятельства, при которых поставщик услуг по обслуживанию счетов может быть признан потерпевшей стороной. Порядок взаимодействия потерпевшего, страхователя и страховщика для урегулирования страхового случая, а также сроки выплаты компенсации потерпевшему физическому лицу.

Не считая того, в проекте устанавливается порядок определения малого размера страховой суммы.

Напомним, НБУ возобновляет требования к банкам, которые были временно приостановлены во время военного положения. В частности, речь идет об оценке кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построении системы управления рисками.