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НБУ предлагает новые правила страхования для финтех-компаний

НБУ
Нацбанк готовит новые требования к платежным сервисам. / НБУ

Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулировка финтеха

Документ разработан в рамках подготовки к запуску открытого банкинга в Украине и предусматривает обязательное страхование новых участников рынка для получения авторизации НБУ.

В проекте определяются:

  1. Обязанность предоставлятелей нефинансовых платежных услуг обеспечивать непрерывное страхование в течение всего периода их деятельности.
  2. Виды страховых случаев, в частности:
    • — причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции;
    • — получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных.
  3. Причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции;
  4. Получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных.
  5. Виды страховых договоров, заключаемых в зависимости от типа оказанной услуги (инициирование платежных операций и/или предоставление сведений со счетов).
  6. Обстоятельства, при которых поставщик услуг по обслуживанию счетов может быть признан потерпевшей стороной.
  7. Порядок взаимодействия потерпевшего, страхователя и страховщика для урегулирования страхового случая, а также сроки выплаты компенсации потерпевшему физическому лицу.

Не считая того, в проекте устанавливается порядок определения малого размера страховой суммы.

Напомним, НБУ возобновляет требования к банкам, которые были временно приостановлены во время военного положения. В частности, речь идет об оценке кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построении системы управления рисками.

Автор:
Ольга Опенько