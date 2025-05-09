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НБУ предлагает новые правила страхования для финтех-компаний
Национальный банк представил для публичного обсуждения проект Положения по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Регулировка финтеха
Документ разработан в рамках подготовки к запуску открытого банкинга в Украине и предусматривает обязательное страхование новых участников рынка для получения авторизации НБУ.
В проекте определяются:
- Обязанность предоставлятелей нефинансовых платежных услуг обеспечивать непрерывное страхование в течение всего периода их деятельности.
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Виды страховых случаев, в частности:
- — причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции;
- — получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных.
- Причинение вреда или ущерба третьему лицу из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения платежной операции;
- Получение неправомерного доступа к сведениям по счету и мошенническое использование данных.
- Виды страховых договоров, заключаемых в зависимости от типа оказанной услуги (инициирование платежных операций и/или предоставление сведений со счетов).
- Обстоятельства, при которых поставщик услуг по обслуживанию счетов может быть признан потерпевшей стороной.
- Порядок взаимодействия потерпевшего, страхователя и страховщика для урегулирования страхового случая, а также сроки выплаты компенсации потерпевшему физическому лицу.
Не считая того, в проекте устанавливается порядок определения малого размера страховой суммы.
Напомним, НБУ возобновляет требования к банкам, которые были временно приостановлены во время военного положения. В частности, речь идет об оценке кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построении системы управления рисками.