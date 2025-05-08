Шаги по укреплению экономики: в Украине возобновляются требования к банкам

Национальный банк возобновляет требования к банкам, которые были временно приостановлены во время военного положения. В частности, речь идет об оценке кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построении системы управления рисками.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это решение является частью стратегии экономического восстановления и повышения устойчивости финансового сектора для более активного кредитования экономики.

Что известно о требованиях

В частности, возобновляются требования об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям:

С 1 октября 2025 года банки снова будут применять признаки дефолта должника, связанные с изменениями условий кредитных договоров, в частности при реструктуризации долга. Однако эти признаки не будут применяться к реструктуризациям, проведенным до 30 сентября 2025, при условии, что они отвечают требованиям Правил работы банков во время военного положения. Кредиты, реструктуризированные к этой дате посредством долгосрочных инструментов, не нужно будет передавать в подразделения по работе с проблемными активами.

С 1 февраля 2026 года банки начнут использовать данные из Кредитного реестра Национального банка для оценки рисков должников. Это позволит завершить начавшиеся реструктуризации, учитывая переход на новую версию Кредитного реестра (2.0).

Также Национальный банк восстанавливает временно приостановленные требования, установленные в:

До 31 декабря 2025 года банки должны актуализировать стратегию управления проблемными активами и оперативный план ее реализации, а также ежегодно их обновлять.

банки должны актуализировать стратегию управления проблемными активами и оперативный план ее реализации, а также ежегодно их обновлять. С 1 февраля 2026 года в банки должны использовать информацию из Кредитного реестра НБУ для определения индикаторов раннего предупреждения.

в банки должны использовать информацию из Кредитного реестра НБУ для определения индикаторов раннего предупреждения. С 1 октября 2025 года банки должны актуализировать внутренние документы по управлению рисками и осуществлять стресс-тестирование рисков и верификацию стоимости имущества.

банки должны актуализировать внутренние документы по управлению рисками и осуществлять стресс-тестирование рисков и верификацию стоимости имущества. С 2025 года системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, должны обновлять планы возобновления деятельности ежегодно, а также в случае существенных изменений в деятельности банка.

системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, должны обновлять планы возобновления деятельности ежегодно, а также в случае существенных изменений в деятельности банка. С 2026 года другие банки должны обновлять планы возобновления деятельности раз в два года, а в случае существенных изменений ежегодно, начиная с 2025 года.

Напомним, НБУ инициирует обновление пруденциальных норм для небанковских платежных учреждений, в частности, в части определения регулятивного капитала, его структуры, включения субординированного долга и порядка его учета.