Кроки для зміцнення економіки: в Україні відновлюються вимоги до банків

Національний банк відновлює вимоги до банків, які були тимчасово призупинені під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про оцінку кредитного ризику, підготовку планів відновлення діяльності та побудову системи управління ризиками.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Це рішення є частиною стратегії економічного відновлення та підвищення стійкості фінансового сектору для активнішого кредитування економіки.

Що відомо про вимоги

Зокрема, відновлюються вимоги про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями:

З 1 жовтня 2025 року банки знову застосовуватимуть ознаки дефолту боржника, пов’язані зі змінами умов кредитних договорів, зокрема при реструктуризації боргу. Проте ці ознаки не будуть застосовуватись до реструктуризацій, проведених до 30 вересня 2025 року, за умови, що вони відповідають вимогам Правил роботи банків під час воєнного стану. Кредити, реструктуризовані до цієї дати за допомогою довгострокових інструментів, не потрібно буде передавати до підрозділів з роботи з проблемними активами.

З 1 лютого 2026 року банки почнуть використовувати дані з Кредитного реєстру Національного банку для оцінки ризиків боржників. Це дозволить завершити розпочаті реструктуризації, враховуючи перехід на нову версію Кредитного реєстру (2.0).

Також Національний банк відновлює тимчасово призупинені вимоги, встановлені в:

До 31 грудня 2025 року банки повинні актуалізувати стратегію управління проблемними активами та оперативний план її реалізації, а також щорічно їх оновлювати.

банки повинні актуалізувати стратегію управління проблемними активами та оперативний план її реалізації, а також щорічно їх оновлювати. З 1 лютого 2026 рок у банки мають використовувати інформацію з Кредитного реєстру НБУ для визначення індикаторів раннього попередження.

у банки мають використовувати інформацію з Кредитного реєстру НБУ для визначення індикаторів раннього попередження. З 1 жовтня 2025 року банки повинні актуалізувати внутрішні документи щодо управління ризиками та здійснювати стрес-тестування ризиків і верифікацію вартості майна.

банки повинні актуалізувати внутрішні документи щодо управління ризиками та здійснювати стрес-тестування ризиків і верифікацію вартості майна. З 2025 року системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, повинні оновлювати плани відновлення діяльності щорічно, а також у разі суттєвих змін у діяльності банку.

системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, повинні оновлювати плани відновлення діяльності щорічно, а також у разі суттєвих змін у діяльності банку. З 2026 року інші банки повинні оновлювати плани відновлення діяльності раз на два роки, а в разі суттєвих змін — щорічно, починаючи з 2025 року.

Нагадаємо, НБУ ініціює оновлення пруденційних норм для небанківських платіжних установ — зокрема, у частині визначення регулятивного капіталу, його структури, включення субординованого боргу та порядку його обліку.