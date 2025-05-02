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Нові правила для капіталу платіжних компаній: НБУ анонсував зміни

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк ініціює оновлення пруденційних норм для небанківських платіжних установ — зокрема, у частині визначення регулятивного капіталу, його структури, включення субординованого боргу та порядку його обліку.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про проєкт

Національний банк продовжує гармонізацію регулювання фінансового сектору України з нормами Європейського Союзу. У межах цього процесу підготовлено проєкт постанови “Про деякі питання визначення регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг”, який передбачає:

  • ухвалення нового Положення щодо вимог до регулятивного капіталу для небанківських платіжних установ;
  • внесення змін до чинного Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг і умови провадження ними діяльності;
  • скасування чинного Положення про пруденційні нормативи та методику їх розрахунку, яке втратило актуальність.

Про прудеційне регулювання

Пруденційне регулювання (або пруденційний нагляд) — це система контролю, яка має на меті запобігти банкрутству банку та забезпечити його стабільну роботу. Такий нагляд здійснюється як дистанційно (безвиїзно), так і під час перевірок на місці (виїзно), і починається з моменту, коли банк отримує дозвіл працювати на фінансовому ринку.

В Україні до пруденційного регулювання банків належать:

  • вимоги до розміру та структури регулятивного капіталу — абсолютного, відносного та адекватного;
  • нормативи ліквідності;
  • обмеження щодо ризикованих операцій — кредитних, інвестиційних, валютних;
  • вимоги до операцій із пов’язаними особами;
  • правила оцінки активів та формування резервів на покриття можливих втрат.

Ці вимоги спрямовані на мінімізацію фінансових ризиків і забезпечення надійності банківської системи.

Автор:
Ольга Опенько