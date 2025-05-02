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Новые правила для капитала платежных компаний: НБУ анонсировал изменения

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк инициирует обновление пруденциальных норм для небанковских платежных учреждений — в частности, в части определения регулятивного капитала, его структуры, включения субординированного долга и порядка его учета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О проекте

Национальный банк продолжает гармонизацию регулирования финансового сектора Украины с нормами Европейского союза. В рамках этого процесса подготовлен проект постановления "О некоторых вопросах определения регулятивного капитала небанковских предоставлятелей платежных услуг", предусматривающий:

  • принятие нового Положения о требованиях к регулятивному капиталу для небанковских платежных учреждений;
  • внесение изменений в действующее Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности;
  • отмена действующего Положения о пруденциальных нормативах и методике их расчета, утратившего актуальность.

О прудеционном регулировании

Пруденциальное регулирование (или пруденциальный надзор) — это система контроля, которая имеет целью предотвратить банкротство банка и обеспечить его стабильную работу. Такое наблюдение осуществляется как дистанционно (безвыездно), так и во время проверок на месте (выездно), и начинается с момента, когда банк получает разрешение работать на финансовом рынке.

В Украине к пруденциальному регулированию банков относятся:

  • требования к размеру и структуре регулятивного капитала — абсолютного, относительного и адекватного;
  • нормативы ликвидности;
  • ограничение рискованных операций — кредитных, инвестиционных, валютных;
  • требования к операциям со связанными лицами;
  • правила оценки активов и формирование резервов на возмещение возможных потерь.

Эти требования ориентированы на минимизацию денежных рисков и обеспечение надежности банковской системы.

Автор:
Ольга Опенько