НБУ у квітні оштрафував дев’ять небанківських установ, одну компанію позбавлено ліцензії

У квітні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Найсуворіший захід – відкликання ліцензії – було застосовано до ТОВ "Диметра фінанс", що надає послуги з факторингу, кредитування та операцій з банківськими металами.

Рішення ухвалене у зв’язку з систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

Компанія неодноразово ігнорувала вимоги щодо подання звітності до НБУ та вже отримувала штрафи за аналогічні порушення – у 2023 та 2024 роках.

Крім того за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, регулятор наклав штрафи на інші компанії:

ТОВ "Мілоан" — 8,8 млн грн;

ТОВ "Бізпозика" — 1,03 млн грн;

ТОВ "Аванс кредит" — 544 тис. грн;

КС "Кредит-союз" — письмове застереження і штраф у 544 тис. грн;

ТОВ "Пейтек" — 323 тис. грн;

ТОВ "Системний фінансовий консалтинг", ТОВ "ФК "Діджитал Фінанс", ТОВ "ФК "Фін-Ранг" — по 340 тис. грн кожна.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.