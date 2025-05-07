Двох страховиків оштрафовано за несвоєчасну подачу звітності: про кого мова

Національний банк наклав штрафи на дві страхові компанії за порушення строків подання звітності за 2024 рік. Суми штрафів не вказано.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про санкції

Заходи впливу були застосовані до таких компаній:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Велес";

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Експо Страхування".

Рішення про застосування зазначених заходів було ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг і набрало чинності 5 травня 2025 року.

Страховики повинні сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням регулятора про накладення штрафу.

Про страховиків

Страхова компанія "Велес"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ СК"Велес" було зареєстровано в 1998 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 39 млн грн.

Основний вид діяльності компанії – надання інших видів страхування, окрім страхування життя.

До інших напрямів діяльності належать:

Оцінка ризиків і завданої шкоди;

Діяльність страхових агентів та брокерів;

Інші допоміжні послуги в сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Бенефіціари - Сардарян Каріне, Сардарян Сурен.

Страхова компанія "Експо Страхування"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТДВ "СК"Експо Страхування" було зареєстровано в 2007 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 48 млн грн.

Основна діяльність компанії — це надання страхових послуг, які не стосуються страхування життя.

Серед інших напрямів:

надання фінансових послуг, що не входять до категорій страхування або пенсійного забезпечення;

допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг;

супровідні послуги в галузі страхування та пенсійного забезпечення.

Бенефіціари - Іванців Анатолій, Дьячук Світлана, Білець Олександр, Костржевський Денис.

Про заходи НБУ

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.

Також Нацбанк оштрафував небанківську фінансову компанію "Фінекспрес" на 11,49 млн грн та виніс письмове застереження. Санкції були застосовані за результатами планової перевірки.