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Двое страховщиков оштрафованы за несвоевременную подачу отчетности: о ком речь

НБУ
НБУ лишил лицензий два кредитных союза / НБУ

Национальный банк наложил штрафы на две страховые компании за нарушение сроков подачи отчетности за 2024 год. Суммы штрафов не указаны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о санкциях

Меры воздействия были применены к следующим компаниям:

  • Частное акционерное общество "Страховая компания "Велес";
  • Общество с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Экспо Страхование".

Решение о применении указанных мер было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг и вступило в силу 5 мая 2025 года.

Страховщики должны уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу решения регулятора о наложении штрафа.

О страховщиках

  • Страховая компания "Велес"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО СК "Велес" было зарегистрировано в 1998 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 39 млн. грн.

Основной вид деятельности компании – предоставление других видов страхования, кроме страхования жизни.

К другим направлениям деятельности относятся:

  • Оценка рисков и причиненного вреда;
  • деятельность страховых агентов и брокеров;
  • Другие услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициары – Сардарян Карине, Сардарян Сурен.

  • Страховая компания "Экспо Страхование"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ОДО "СК"Экспо Страхование" было зарегистрировано в 2007 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 48 млн. грн.

Основная деятельность компании – это предоставление страховых услуг, не относящихся к страхованию жизни.

Среди других направлений:

  • предоставление финансовых услуг, не входящих в категории страхования или пенсионного обеспечения;
  • вспомогательная деятельность в сфере денежных услуг;
  • сопроводительные услуги в области страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициары – Иванцев Анатолий, Дьячук Светлана, Белец Александр, Костржевский Денис.

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам   за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.

Также Нацбанк оштрафовал небанковскую финансовую компанию "Финэкспресс" на 11,49 млн грн и вынес письменную оговорку. Санкции были использованы по результатам плановой проверки.

Автор:
Ольга Опенько