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Двое страховщиков оштрафованы за несвоевременную подачу отчетности: о ком речь
Национальный банк наложил штрафы на две страховые компании за нарушение сроков подачи отчетности за 2024 год. Суммы штрафов не указаны.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что известно о санкциях
Меры воздействия были применены к следующим компаниям:
- Частное акционерное общество "Страховая компания "Велес";
- Общество с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Экспо Страхование".
Решение о применении указанных мер было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг и вступило в силу 5 мая 2025 года.
Страховщики должны уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу решения регулятора о наложении штрафа.
О страховщиках
- Страховая компания "Велес"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО СК "Велес" было зарегистрировано в 1998 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 39 млн. грн.
Основной вид деятельности компании – предоставление других видов страхования, кроме страхования жизни.
К другим направлениям деятельности относятся:
- Оценка рисков и причиненного вреда;
- деятельность страховых агентов и брокеров;
- Другие услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.
Бенефициары – Сардарян Карине, Сардарян Сурен.
- Страховая компания "Экспо Страхование"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ОДО "СК"Экспо Страхование" было зарегистрировано в 2007 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 48 млн. грн.
Основная деятельность компании – это предоставление страховых услуг, не относящихся к страхованию жизни.
Среди других направлений:
- предоставление финансовых услуг, не входящих в категории страхования или пенсионного обеспечения;
- вспомогательная деятельность в сфере денежных услуг;
- сопроводительные услуги в области страхования и пенсионного обеспечения.
Бенефициары – Иванцев Анатолий, Дьячук Светлана, Белец Александр, Костржевский Денис.
О мерах НБУ
В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.
Также Нацбанк оштрафовал небанковскую финансовую компанию "Финэкспресс" на 11,49 млн грн и вынес письменную оговорку. Санкции были использованы по результатам плановой проверки.