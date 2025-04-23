НБУ наложил штраф в 11,49 млн грн на небанковскую компанию: что известно

Национальный банк оштрафовал небанковскую финансовую компанию "Финэкспресс" на 11,49 млн грн и вынес письменный выговор. Санкции были применены по результатам плановой проверки, выявившей нарушение законодательства в сфере платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Относительно штрафа

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" оштрафовано на 11,492 млн грн за нарушение законодательства в сфере платежных услуг. Нацбанк обнаружил нарушения во время плановой проверки.

Нарушение отдельных норм Закона "О платежных услугах" (статьи 24, 30, 40, 47).

(статьи 24, 30, 40, 47). Несоблюдение Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг (пункты 10, 11 раздела II).

(пункты 10, 11 раздела II). Нарушение Положения о порядке раскрытия информации небанковскими поставщиками платежных услуг (пункт 9 раздела II).

(пункт 9 раздела II). Невыполнение требований постановления №18 от 24.02.2022 по работе банковской системы в условиях военного положения (пункт 205).

по работе банковской системы в условиях военного положения (пункт 205). Нарушение Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг (подпункт 2 пункта 65 главы 6 раздела II).

(подпункт 2 пункта 65 главы 6 раздела II). Несоблюдение Положения №217 о деятельности поставщиков платежных услуг (подпункт 12 пункта 55 раздела V).

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" должно уплатить наложенный штраф в течение 18 календарных дней с момента получения решения комитета по надзору.

Относительно письменного выговора

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" получила письменный выговор за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг, статистической отчетности и пруденциальных нормативов.

Компания обязана устранить выявленные нарушения и предотвратить их повторение до 21 мая 2025 года.

Что известно о компании

Согласно данным Youcontrol, юридическое лицо ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала компании составляет 6 млн грн.

Основным видом деятельности ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" есть другие виды денежного посредничества.

Дополнительные виды деятельности — предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения) и другая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Бенефициарный владелец – Фисун Игорь.

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.