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НБУ наложил штраф в 11,49 млн грн на небанковскую компанию: что известно

НБУ, штраф
Нацбанк оштрафовал "Финэкспресс" на 11,492 млн. грн.

Национальный банк оштрафовал небанковскую финансовую компанию "Финэкспресс" на 11,49 млн грн и вынес письменный выговор. Санкции были применены по результатам плановой проверки, выявившей нарушение законодательства в сфере платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Относительно штрафа

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" оштрафовано на 11,492 млн грн за нарушение законодательства в сфере платежных услуг. Нацбанк обнаружил нарушения во время плановой проверки.

  • Нарушение отдельных норм Закона "О платежных услугах" (статьи 24, 30, 40, 47).
  • Несоблюдение Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг (пункты 10, 11 раздела II).
  • Нарушение Положения о порядке раскрытия информации небанковскими поставщиками платежных услуг (пункт 9 раздела II).
  • Невыполнение требований постановления №18 от 24.02.2022 по работе банковской системы в условиях военного положения (пункт 205).
  • Нарушение Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг (подпункт 2 пункта 65 главы 6 раздела II).
  • Несоблюдение Положения №217 о деятельности поставщиков платежных услуг (подпункт 12 пункта 55 раздела V).

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" должно уплатить наложенный штраф в течение 18 календарных дней с момента получения решения комитета по надзору.

Относительно письменного выговора

ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" получила письменный выговор за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг, статистической отчетности и пруденциальных нормативов.

Компания обязана устранить выявленные нарушения и предотвратить их повторение до 21 мая 2025 года.

Что известно о компании

Согласно данным Youcontrol, юридическое лицо ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала компании составляет 6 млн грн.

Основным видом деятельности ООО "Финансовая компания "Финэкспресс" есть другие виды денежного посредничества.

Дополнительные виды деятельности — предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения) и другая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Бенефициарный владелец – Фисун Игорь.

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам   за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько