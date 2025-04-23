НБУ наклав штраф у 11,49 млн грн на небанківську компанію: що відомо

Національний банк оштрафував небанківську фінансову компанію "Фінекспрес" на 11,49 млн грн та виніс письмове застереження. Санкції були застосовані за результатами планової перевірки, що виявила порушення законодавства у сфері платіжних послуг.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Щодо штрафу

ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" оштрафовано на 11,492 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг. Нацбанк виявив порушення під час планової перевірки. Основні порушення:

Порушення окремих норм Закону України "Про платіжні послуги" (статті 24, 30, 40, 47).

(статті 24, 30, 40, 47). Недотримання Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг (пункти 10, 11 розділу ІІ).

(пункти 10, 11 розділу ІІ). Порушення Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг (пункт 9 розділу ІІ).

(пункт 9 розділу ІІ). Невиконання вимог постанови №18 від 24.02.2022 щодо роботи банківської системи в умовах воєнного стану (пункт 205).

щодо роботи банківської системи в умовах воєнного стану (пункт 205). Порушення Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (підпункт 2 пункту 65 глави 6 розділу ІІ).

(підпункт 2 пункту 65 глави 6 розділу ІІ). Недотримання Положення №217 щодо діяльності надавачів платіжних послуг (підпункт 12 пункту 55 розділу V).

ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" має сплатити накладений штраф протягом 18 календарних днів з моменту отримання рішення комітету з нагляду.

Щодо письмового застереження

ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" отримала письмове застереження за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг, статистичної звітності та пруденційних нормативів.

Компанія зобов’язана усунути виявлені порушення та запобігти їх повторенню до 21 травня 2025 року.

Що відомо про компанію

Згідно з даними Youcontrol, юридична особа ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" була зареєстрована в 2015 році.

Розмір статутного капіталу компанії становить 6 млн грн.

Основним видом діяльності ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" є інші види грошового посередництва.

Додатковими видами діяльності є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Бенефіціарний власник - Фісун Ігор.

Про заходи НБУ

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.