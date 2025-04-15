НБУ наклав штраф на страховика на 8,13 млн грн: що стало причиною

Національний банк України застосував заходи впливу до ПРАТ "Метлайф" за порушення законодавства у сфері страхування та захисту прав споживачів фінансових послуг, а також нормативно-правових актів, що регулюють надання небанківських фінансових послуг. Загальний штраф складав 8,13 млн грн.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про штрафи

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 квітня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

Під час інспекційної перевірки до ПРАТ "Метлайф" було застосовано заходи впливу у вигляді двох штрафів:

Штраф у розмірі 5,29 млн грн за порушення законодавства України, зокрема Цивільного кодексу та законів "Про електронну комерцію", "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Компанія зобов’язана сплатити цей штраф протягом місяця з моменту набрання чинності рішенням. Штраф у розмірі 2,84 млн грн за порушення вимог щодо складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України. Страховик зобов’язаний сплатити штраф протягом місяця з моменту набрання чинності цим рішенням.

Крім того, компанії направлено письмове застереження щодо порушення вимог законодавства, зокрема Закону України "Про страхування" та низки нормативних актів, затверджених постановами Правління Національного банку України.

ПРАТ "Метлайф" повинно усунути порушення та вжити заходів для усунення причин і умов, що сприяли їх виникненню, до 13 червня 2025 року.

Що відомо про страховика

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "Метлайф" була зареєстрована у 2002 році.

Розмір статутного капіталу компанії становить 102,92 млн грн.

Основна діяльність — страхування життя. Інші види діяльності включають іншу допоміжну діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Основні засновники юридичної особи:

American Life Insurance Company Адреса: Сполучені Штати Америки, 19801, вул. Кінг Стріт, 600, м. Вілмінгтон, Плаза, штат Делавер. Розмір внеску до статутного фонду: 102, 92 млн грн. Частка: 100,00%. International Technical Advisory Services Limited Адреса: Сполучені Штати Америки, 19801, вул. Кінг Стріт, 600, м. Вілмінгтон, Плаза, штат Делавер. Розмір внеску до статутного фонду: 625,00 грн. Частка: 0,0006% Borderland Investments Limited Адреса: Сполучені Штати Америки, 10270, 19801, вул. Кінг Стріт, 600, м. Вілмінгтон, Плаза, штат Делавер. Розмір внеску до статутного фонду: 625,00 грн. Частка: 0,0006%

Про заходи НБУ

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.