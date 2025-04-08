НБУ пропонує зміни до розрахунку технічних резервів страховиків: що відомо

Національний банк України розпочав обговорення проєкту змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері страхування.

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Про це інформує пресслужба регулятора.

Про пропозиції НБУ

Зазначається, що у проєкті уточнено окремі питання щодо формування технічних резервів страховиків, зокрема:

визначено оновлені критерії застосування спрощень і наближень під час формування технічних резервів страховиків та уточнено процедури перевірки достатності резервів збитків;

уточнено порядок урахування авансових платежів за договорами страхування під час розрахунку резервів премій та визначення ознак обтяжливості когорти договорів для узгодження підходів із положеннями МСФЗ 17;

встановлено щомісячний розрахунок резерву премій під час використання спрощеної моделі;

уточнено деякі терміни (статистичний викид, комбінований коефіцієнт збитковості, резерв бонусів тощо).

Крім того, у проєкті уточнено вимоги до підтвердження досвіду роботи фізичних осіб-підприємців, які займаються актуарною діяльністю або здійснюють актуарні розрахунки.

Також передбачена можливість подання страховиками протоколу загальних зборів замість виключно протоколу наглядової ради під час процедури виходу з ринку через виконання страхового портфеля.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Зауважимо, що Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг.