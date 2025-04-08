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НБУ предлагает изменения в расчет технических резервов страховщиков: что известно

НБУ, страховщики
Обсуждаются изменения в методах расчета технических резервов страховщиков.

Национальный банк Украины начал обсуждение проекта изменений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере страхования.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О предложениях НБУ

Отмечается, что в проекте уточнены отдельные вопросы формирования технических резервов страховщиков, в частности:

  • определены обновленные критерии применения упрощений и приближений при формировании технических резервов страховщиков и уточнены процедуры проверки достаточности резервов убытков;
  • уточнен порядок учета авансовых платежей по договорам страхования при расчете резервов премий и определение признаков обременительности когорты договоров для согласования подходов с положениями МСФО 17;
  • установлен ежемесячный расчет резерва премий при использовании упрощенной модели;
  • уточнены некоторые термины (статистический выброс, комбинированный коэффициент убыточности, резерв бонусов и т.п.).

Кроме того, в проекте уточнены требования к подтверждению опыта работы физических лиц-предпринимателей, занимающихся актуарной деятельностью или осуществляющих актуарные расчеты.

Также предусмотрена возможность предоставления страховщиками протокола общего собрания вместо исключительно протокола наблюдательного совета во время процедуры выхода из рынка через выполнение страхового портфеля.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям   из их собственных заявлений.

Отметим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг.

Автор:
Ольга Опенько