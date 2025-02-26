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НБУ оштрафовал страховщика на 2,1 млн грн, а финкомпанию – на 1,65 млн грн: в чем причина

НБУ оштрафовал страховщика на 2,1 млн грн, а финкомпанию – на 1,65 млн грн: в чем причина
Фото: НБУ

Национальный банк принял меры влияния по ЧАО “УСК “Княжая Виенна Иншуранс Груп” и ООО “Аванс Кредит” из-за нарушения законодательства, регулирующего деятельность финансовых учреждений, а также норм по защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг принял по итогам плановых инспекционных проверок.

О мерах воздействия

  • ЧАО "УСК "Княжа Виенна Иншуранс Груп"

За нарушения, выявленные во время инспекционной проверки, к страховой компании Княжеская Виенна Иншуранс Групп применены следующие меры воздействия:

  1. Наложение штрафа в размере 2,057 млн грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, определенных Гражданским кодексом Украины и законами Украины "Об электронной коммерции", "О страховании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Штраф должен быть уплачен в течение месяца со дня вступления в силу данного решения.
  2. Наложение штрафа в размере 40 тыс. грн. за представление в Национальный банк Украины отчетных файлов с недостоверными показателями отчетности за первое полугодие 2024 года. Штраф также должен быть уплачен в течение месяца со дня вступления в силу данного решения.

Общая сумма штрафа – 2,1 млн грн.

Кроме того, страховщику была выдана письменная оговорка за нарушение требований к:

  • системы управления страховщика;
  • защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • урегулирование деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг;
  • деятельности обособленных подразделений.

Согласно данным YouControl юридическое лицо ЧАО "УСК "Княжая Виенна Иншуранс Групп" было зарегистрировано в 1997 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 129,96 млн. грн.

Основной вид деятельности – другие виды страхования, кроме страхования жизни. К другим видам страхования относятся, в частности:

  • Страхование от несчастных случаев.
  • Страхование здоровья.
  • Страхование имущества (кроме страхования жизни).
  • Страхование ответственности.
  • Страхование от пожара и других катастроф.

ЧАО “УСК “Княжая Виенна Иншуранс Групп” обязано устранить нарушения, а также причины и условия, способствовавшие их совершению, в срок до 25 апреля 2025 года.

  • ООО "Аванс Кредит"

За нарушения, выявленные во время инспекционной проверки, к ООО "Аванс Кредит" применены следующие меры:

  1. Штраф в размере 1,65 млн грн за нарушение законодательства по потребительскому кредитованию, финансовым услугам, формированию кредитных историй и требований к этическому поведению при урегулировании просроченной задолженности.
  2. Временная остановка лицензии за нарушение требований лицензирования, авторизации, взаимодействия с клиентами и информационного обеспечения в сфере потребительского кредитования.

ООО "Аванс Кредит" с даты вступления в силу решения о временной остановке лицензии теряет право на предоставление услуг, кроме завершения выполнения обязательств по договорам, заключенным к этой дате.

Это касается также заключения новых договоров или внесения изменений в действующие договоры о продлении срока и увеличении обязательств по финансовым услугам, на производство которых была выдана лицензия, действие которой временно остановлено.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Аванс Кредит" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,2 млн. грн.

Основной вид деятельности – другие виды кредитования. Дополнительный – предоставление других видов финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Вышеупомянутые решения вступают в силу со дня доведения их до сведения ЧАО “УСК “Княжая Виенна Иншуранс Груп” и ООО “Аванс Кредит”.

Напомним, Национальный банк Украины в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Регулятор оштрафовал самый большой в Украине государственный ПриватБанк на 10 миллионов гривен.

Автор:
Ольга Опенько