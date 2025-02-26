НБУ оштрафував страховика на 2,1 млн грн, а фінкомпанію – на 1,65 млн грн: у чому причина

Національний банк вжив заходів впливу щодо ПрАТ “УСК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп” та ТОВ “Аванс Кредит” через порушення законодавства, яке регулює діяльність фінансових установ, а також норм щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Такі рішення Комітет з нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг ухвалив за підсумками планових інспекційних перевірок.

Про заходи впливу

ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"

За порушення, виявлені під час інспекційної перевірки, до страхової компанії “Княжа Вієнна Іншуранс Груп” застосовано наступні заходи впливу:

Накладення штрафу в розмірі 2,057 млн грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та законами України “Про електронну комерцію”, “Про страхування”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”. Штраф має бути сплачений протягом місяця з дня набрання чинності цим рішенням. Накладення штрафу в розмірі 40 тис. грн за подання до Національного банку України звітних файлів з недостовірними показниками звітності за перше півріччя 2024 року. Штраф також має бути сплачений протягом місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Загальна сума штрафу - 2,1 млн грн.

Крім того, страховику було видано письмове застереження за порушення вимог до:

системи управління страховика;

захисту прав споживачів фінансових послуг;

врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг;

діяльності відокремлених підрозділів.

Згідно даними YouControl юридична особа ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" була зареєстрована в 1997 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 129,96 млн грн.

Основний вид діяльності — інші види страхування, крім страхування життя. До інших видів страхування відносяться, зокрема:

Страхування від нещасних випадків.

Страхування здоров'я.

Страхування майна (крім страхування життя).

Страхування відповідальності.

Страхування від пожежі та інших катастроф.

ПрАТ “УСК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп” зобов’язане усунути порушення, а також причини та умови, що сприяли їх вчиненню, у строк до 25 квітня 2025 року.

ТОВ “Аванс Кредит”

За порушення, виявлені під час інспекційної перевірки, до ТОВ “Аванс Кредит” застосовано такі заходи:

Штраф у розмірі 1,65 млн грн за порушення законодавства щодо споживчого кредитування, фінансових послуг, формування кредитних історій та вимог до етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості. Тимчасове зупинення ліцензії за порушення вимог щодо ліцензування, авторизації, взаємодії з клієнтами та інформаційного забезпечення в сфері споживчого кредитування.

ТОВ “Аванс Кредит” із дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензії втрачає право на надання послуг, крім завершення виконання зобов'язань за договорами, укладеними до цієї дати.

Це стосується також укладання нових договорів або внесення змін до чинних договорів щодо продовження строку та збільшення зобов'язань з фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, дія якої тимчасово зупинена.

Згідно даними YouControl юридична особа ТОВ "Аванс Кредит" було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 15,2 млн грн.

Основний вид діяльності — інші види кредитування. Додатковий - надання інших видів фінансових послуг ( крім страхування та пенсійного забезпечення).

Вищезазначені рішення набирають чинності з дня доведення їх до відома ПрАТ “УСК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп” та ТОВ “Аванс Кредит”.

Нагадаємо, Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Регулятор оштрафував найбільший в Україні державний ПриватБанк на 10 мільйонів гривень.