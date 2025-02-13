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Фінустанова намагається через суд оскаржити штраф на 600 тисяч гривень від НБУ

суд
Фото: Freepik

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу у розмірі майже 600 тисяч гривень на ТОВ "ФК "Фалькон" за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що на ТОВ "ФК "Фалькон"  в липні 2024 року регулятор наклав штраф у розмірі 595 тисяч грн за порушення вимог:

  • неналежне виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
  • неналежне виконання установою обов’язку здійснювати належну перевірку нових клієнтів;
  •  неналежне виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • невиконання установою обов’язку здійснювати постійний контроль за відповідністю відповідального працівника установи вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ та Положенням № 107;
  • неналежне виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запит НБУ достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів;
  • подання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.

Фінустанова не погоджується зі штрафом і намагається наразі оскаржити його у судовому порядку.

Нещодавно Національний банк України ухвалив рішення вилучити з ліцензій окремі види послуг для ТОВ "ФК "Фалькон" через те, що вона не здійснювала діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.

Автор:
Світлана Манько