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Семи небанковским финансовым учреждениям обновлены лицензионные условия: что известно
Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Об изменениях в лицензиях
Финансовая услуга "финансовый лизинг" была исключена из лицензий следующих учреждений:
- ФК "Роял Финанс 1";
- ФК "Атлана";
- "Кредит Компани";
- ФК "Конгур":
- ФК "Омега Финанс";
- ФК "Финако";
- ФК "Фрейзер".
После изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании учреждения получат право осуществлять деятельность по предоставлению следующих финансовых услуг:
- кредитование;
- предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- факторинг.
О мерах НБУ
Сообщалось, что НБУ принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из-за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев .
НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.