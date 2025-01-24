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Семи небанковским финансовым учреждениям обновлены лицензионные условия: что известно

Семи небанковским финансовым учреждениям обновлены лицензионные условия: что известно
Финансовая услуга "финансовый лизинг" была исключена из лицензий. Фото: НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Об изменениях в лицензиях

Финансовая услуга "финансовый лизинг" была исключена из лицензий следующих учреждений:

  • ФК "Роял Финанс 1";
  • ФК "Атлана";
  • "Кредит Компани";
  • ФК "Конгур":
  • ФК "Омега Финанс";
  • ФК "Финако";
  • ФК "Фрейзер".

После изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании учреждения получат право осуществлять деятельность по предоставлению следующих финансовых услуг:

  • кредитование;
  • предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • факторинг.

О мерах НБУ

Сообщалось, что НБУ принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из-за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев .

НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.

Автор:
Ольга Опенько